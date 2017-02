Fitch melhora rating do BPI depois da OPA do Caixabank

A agência de rating Fitch elevou o Rating de Probabilidade de Incumprimento do Emissor de Longo Prazo (IDRs) (que reflete a habilidade de uma entidade cumprir seus compromissos financeiros no longo prazo) do Banco BPI de ‘BB’ para ‘BBB-‘. A notação financeira do BPI foi assim melhorada em dois níveis. Ao mesmo tempo a Fitch retirou de sob observação em evolução (Rating Watch Evolving) e atribuiu-lhe uma perspectiva estável.

O IDR de curto prazo do banco foi atualizado para ‘F3’ de ‘B’ e foi removido de sob observação positiva (Watch Positive).

O Rating de Suporte foi atualizado para ‘2’ de ‘5’ e também removido de sob observação positiva “Rating Watch Positive”.

Esta melhoria dos ratings do BPI surgem na sequência do aumento da participação da Caixabank (cujo rating é de BBB /Positive) no Banco BPI para 84,5%.

A agência também confirmou o Rating de Viabilidade do Banco BPI em ‘bb’ e o retirou do sob supervisão negativa (Rating Watch Negative), uma vez que o Banco BPI perdeu o controlo sobre a sua filial angolana, o Banco de Fomento Angola (BFA), na sequência da venda de 2% das acções ao maior acionista do banco, a Unitel, e na sequência das alterações na estrutura de governo do BFA. “Desta forma, acreditamos que o Banco BPI tomou as medidas necessárias para desconsolidar o BFA e resolver a violação do seu limite regulamentar de exposição aos grandes riscos de Angola.

Os ratings (IDRs) do Banco BPI; os ratings de dívida sénior e o Rating de Suporte refletem a alta probabilidade de apoio da casa-mãe, CaixaBank em caso de necessidade.

O BPI passa a ter o suporte do CaixaBank caso precise de capital.

Ontem Gonzalo Gortazar, CEO do CaixaBank, em conferência de imprensa, já antevia uma melhoria do rating do BPI, o que permite ao banco obter melhor condições de financiamento para conceder crédito à economia.

A Fitch considera ainda que Portugal é um mercado estrategicamente importante para o CaixaBank, tal como demonstrado pelo investimento de longa data no Banco BPI (participação minoritária detida desde 1995) e pela sua vontade de assumir o controlo do banco apesar do consumo de capital associado e das dificuldades inerentes a uma aquisição transfronteiriça.

O rating de Longo Prazo do Banco BPI está uma nota acima do rating da República. A Fitch acredita que a propensão do Caixabank para apoiar o Banco BPI está ligada ao ambiente operacional de Portugal, uma vez que isso afecta a atractividade do Banco BPI; afecta o perfil geral de risco do BPI e assim afecta o retorno do investimento do Caixabank.

A fonte primária de apoio ao banco é agora considerada pela Fitch o Caixabank, em vez de Portugal. Daí a melhoria do rating de suporte.

“A nossa avaliação do nível de capitalização do banco tem uma grande influência no rating da viabilidade do Banco BPI (Viability Rating)”, diz a Fitch.

No entanto, o banco calcula que precisa de emitir uma dívida subordinada de 206 milhões de euros para manter o buffer de 25 bps acima do requisito de capital total determinado pelo BCE no âmbito do SREP para 2017.

Essa emissão “deverá ser fácil de colocar com o Caixabank como o seu novo acionista maioritário”, diz a agência.

A qualidade dos activos do Banco BPI é melhor do que a dos seus pares portugueses, mas continua a ser vulnerável a mudanças no ambiente operacional português, diz a Fitch.

No final de 2016, o banco apresentava um índice de risco de crédito de 3,7%, bem abaixo da média interna dos seus pares a nível doméstico. O rácio de morosidade do crédito na definição da Autoridade Bancária Europeia (EBA) era de 8,2% no fim de Junho de 2016, o que compara bem com os pares nacionais, mas ainda assim é mais fraco do que o rácio médio ponderado de 5,5% dos bancos da UE na classificação da EBA.

O VR também reflete o perfil de financiamento geralmente estável do banco e a posição de liquidez aceitável. “Acreditamos que com o Caixabank será mais favorável o financiamento e melhor o perfil de liquidez do banco.