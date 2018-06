Fitch mantém ‘rating’ de Portugal inalterado em grau de investimento

A Fitch manteve o rating de Portugal no segundo nível de grau de investimento (BBB), com perspetiva estável, num relatório publicado esta sexta-feira. A agência é a que atribui atualmente a melhor notação à dívida nacional, pelo que a decisão era esperada pelos analistas.

“O rating de Portugal equilibra os seus pontos fortes institucionais (os indicadores de desenvolvimento humano, governação e rendimento per capita estão todos acima dos pares com rating ‘BBB’) e indicadores macroeconómicos e orçamentais a melhorar, com níveis de dívida pública e externa muito elevados e vulnerabilidades no setor financeiro”, explicou a avaliação da Fitch.

Na última avaliação, a 15 de dezembro de 2017, a agência não só tirou Portugal do ‘lixo’ como subiu o rating em dois níveis, com base na esperada diminuição da dívida pública.

Desde então, “a tendência de redução da dívida pública continuou”, refere, notando que o rácio da dívida face ao produto interno bruto (PIB) foi de 125,7%, no final de 2017, face aos 129,9% do ano anterior. “Os recentes desenvolvimentos macroeconómicos e orçamentais sustentam a avaliação da Fitch de que a trajetória da dívida está numa trajetória firme de queda”, explica.

Após o pico da recuperação económica em 2017 – com um crescimento do PIB de 2,7% – a agência espera uma desaceleração da economia para 2,2% em 2018 e 1,8% em 2019. As projeções ficam abaixo do esperado pelo Governo, que antecipa um crescimento de 2,3% em ambos os anos.

A agência elogia ainda as melhorias nas condições do mercado de trabalho em Portugal, com o desemprego a cair para 7,5% em março e sem sinais de pressões inflacionistas. Do lado dos pontos fortes do país, enumera ainda a esperada continuição de uma política orçamental apertada que cumpra os compromissos europeus.

Dívida elevada e malparado continuam a penalizar o país

No entanto, Portugal continua a ter vulnerabilidades que pesam sobre o rating. Nesse campo, a Fitch sublinha que as vulnerabilidades do setor bancário continuam a refletir o legado da crise. “O rácio de non-performing loans (NPL) ainda é elevado, apesar de ter caído para 13,3% no final de 2017, e as perspetivas de rentabilidade são fracas no ambiente de juros muito baixos”, explica a agência sobre a banca portuguesa.

A Fitch sublinha que os custos de recapitalização do setor bancário continuam a ter um impacto significativo no saldo orçamental global, lembrando que o Eurostat decidiu incluir o valor da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos no défice de 2017, fazendo-o disparar para 3% (dos quais 2% referentes à operação).

“Além disso, o Novo Banco provavelmente receberá apoio público adicional por meio do mecanismo contingente de capital em 2018 e 2019. A Fitch estima que os custos orçamentais estejam em torno de 0,4% do PIB em ambos os anos”, antecipa.

Quanto à redução da dívida, espera que continue a médio prazo, impulsionada por um excedente de conta corrente sustentado, diz a agência, que espera um excedente de cerca de 0,5% do PIB.

“A melhoria da competitividade externa ajudou a economia a manter um superávit da conta corrente modesto, apesar da recuperação dinâmica da procura interna e do investimento sensível às importações em particular durante 2017. No entanto, a dívida externa líquida continua muito elevada em 94% do PIB em 2017, em comparação com uma média de 3,5% do grupo ‘BBB’ e o declínio será apenas gradual”, alerta.

Fitch recomenda que Portugal mantenha prudência

A República portuguesa foi ao exame da Fitch numa altura de stress para o mercado de dívida. A instabilidade política em Itália penalizou os países do sul da Europa, tendo a aversão dos investidores ao risco levado a disparado das yields em mercado secundário.

No caso de Portugal, os juros da dívida a 10 anos chegaram a tocar nos 2,5% na terça-feira passada (máximos de nove meses) e a questão não foi esquecida pela Fitch.

“As condições de financiamento são favoráveis por padrões históricos, mas os riscos aumentaram recentemente”, diz a Fitch, sublinhando que a taxa de juro média de emissão de Obrigações nacionais entre janeiro e maio foi de 2%, abaixo dos 2,6% do total de 2017 e dos 3% no ano anterior

“A estratégia prudente de gestão da dívida, incluindo elevadas reservas de caixa (mantidas a um mínimo de 40% das necessidades de financiamento dos 12 meses seguintes) e o alongamento da maturidade média da dívida, pode mitigar os riscos de financiamento no curto prazo”, recomenda a agência.

[Notícia atualizada às 21h30]