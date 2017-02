Fitch: há 14 anos que não havia tão poucos países com rating “AAA”

Apenas 11 países têm neste momento uma classificação ‘AAA’ da agência de notação Fitch, sendo que este é o nível mais baixo desde 2003. A agência não tem perspetivas de aumentar, nos próximos dois anos, o número de países com o rating mais elevado. Pelo contrário, a altura em que a Fitch atribuído mais classificações ‘AAA’ foi entre 2004 e 2009, altura em que havia 16 países com este rating.

“Isto é menos de 10% do portfolio global de dívidas soberanas da Fitch, a quota mais pequena para a categoria de rating, contabilizando 40% das dívidas soberanas globais no final de 2016, em comparação com 48% há uma década”, explicou o líder global de rating de dívida soberana da Fitch, James McCormack.

Os países com o rating máximo são a Austrália, o Canadá, a Dinamarca, a Alemanha, o Luxemburgo, a Holanda, a Noruega, Singapura, Suécia, Suíça e os EUA, sendo que todos estes têm uma perspetiva estável. Assim, a agência não prevê que o rating de nenhum deles se altere nos próximos 12 a 24 meses. Por outro lado, nenhum dos países com rating ‘AA+’ tem uma perspetiva positiva, ou seja, o número de países com classificação máxima não se deve alterar.