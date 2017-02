Fitch alerta: “Trump representa um risco global”

A administração Trump representa um risco para as condições económicas e para as dívidas soberanas globais, avisa a agência de notação Fitch. Com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, as políticas norte-americanas tornaram-se mais imprevisíveis, enquanto o presidente põe de lado as normas de comunicação e relacionamento internacionais.

Assim, a Fitch acredita que há um maior risco de mudanças políticas inesperadas nos EUA que possam ter implicações globais. “Os principais riscos para o crédito soberano é a possibilidade de mudanças disruptivas nas relações comerciais, diminuição dos fluxos de capital internacionais, limites à imigração que afetem as remessas, bem como confrontos entre decisores políticos que contribuam para elevar ou prolongar a volatilidade da moeda e dos mercados financeiros”, alertou a agência em comunicado.

A materialização destes riscos poderá resultar num cenário desfavorável para o crescimento económico, o que pressiona as finanças públicas. Em última análise, estas questões podem ter impacto no rating das dívidas públicas, enquanto aumentos dos custos ou redução do acesso externo a financiamento também podem afetar os ratings, particularmente se acompanhado por uma depreciação da moeda.