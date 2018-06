Fitch alerta REN que investimento adicional de 400 milhões pode levar a descida do rating

A Fitch considera, num comunicado, que um investimento adicional de 400 milhões de euros, incluído no plano estratégico da REN até 2021, pode levar a uma descida do rating, se não for acompanhado por medidas de compensação deste esforço financeiro.

Em comunicado, a agência de notação financeira considera que o adicional de 400 milhões de euros de investimento – além do intervalo previsto de entre 480 e 580 milhões de euros, segundo o plano estratégico até 2021 – pode provocar uma descida de um nível no grau de classificação do IDR (rating de probabilidade de incumprimento do emissor – no original, Issuer Default Rating) da REN, actualmente em ‘BBB’, que corresponde a dois níveis acima de lixo.

A Fitch pode então decidir cortar a notação do IDR da REN para ‘BBB-’, se o adicional de investimento não for acompanhado por medidas de compensação deste esforço financeiro.