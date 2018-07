Fisco tem em curso 90 processos de investigação a transferência de jogadores e técnicos do futebol

A Autoridade Tributária (AT) tem em curso 90 processos de investigação a contratações e transferência de jogadores e técnicos do futebol, revela o Relatório do Combate à Fraude e Evasão fiscais de 2017, divulgado nesta quarta-feira, 4 de julho. Os negócios do futebol profissional estão na mira da unidade antifraude da AT que suspeita da existência de negócios simulados, com interposição de sociedades para “camuflar” rendimentos sujeitos a IRS na sequência de transacções de jogadores e respectivas comissões de intermediação e direitos de imagem.

O relatório dá conta que o setor do desporto em geral, e do futebol em particular, tem vindo, nos últimos tempos, a ser “uma preocupação por parte da AT” dados os valores envolvidos nas transações de jogadores e respectivas comissões de intermediação e direitos de imagem e as suspeitas da existência de negócios simulados, com interposição de sociedades, com vista a “camuflar” rendimentos sujeitos a IRS.

“Nesse sentido, a unidade antifraude da AT tem vindo a investigar os negócios do futebol profissional, numa perspetiva da deteção de situações de fraude, tendo instaurado 90 processos, com vista à análise dos negócios relativos à contratação/transferência de jogadores e técnicos”, avança a administração fiscal no documento entregue na Assembleia da República.