Fisco estabelece prazo de validade para benefícios fiscais concedidos a prédios reabilitados

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a recusar conceder isenções fiscais a prédios reabilitados, cujos proprietários tenham deixado passar o prazo durante o qual poderiam ter apresentado o requerimento a isenções. Quer isto dizer que os proprietários de prédios urbanos que sejam objeto de reabilitação urbana não podem receber isenções fiscais retroativamente.

O Estatuto de Benefícios Fiscais (EBF) estabelece que os prédios urbanos que estejam a ser reabilitados podem beneficiar de isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por um período de cinco anos. Este período de tempo começa a contar a partir do ano da conclusão da mesma reabilitação e a isenção pode ser renovada por um período adicional de cinco anos.

Por ações de reabilitação, o Fisco entende “as intervenções destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”.