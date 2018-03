Sociedade de capital de risco lança fundo de 375 milhões e investe em empresas na Europa

A firma de capital de risco Eight Roads Ventures acaba de lançar um novo fundo de 375 milhões de dólares (cerca de 304 milhões de euros) destinado a 20 scale-ups na Europa e em Israel. A empresa, que conta com mais de duas dezenas de investimentos na Europa até ao momento, anunciou o seu terceiro fundo Eight Roads Ventures Europe (III) para financiar para empresas nas áreas da tecnologia B2B, B2C, fintech e tech health.

Portugal também está na mira da firma londrina. Ao Jornal Económico, Davor Hebel, managing partner da Eight Roads Ventures Europe, confessou que a equipa se desloca regularmente ao país, onde tem vindo “a descobrir uma série de empresas prometedoras”. “Esperamos encontrar mais empresas em fase de crescimento em Portugal num futuro próximo, empresas predispostas a tornarem-se líderes globais”, disse ao semanário.

O porta-voz da sociedade afirmou que estão “entusiasmados com o ecossistema português”, mas procuram empresas em toda e Europa e em Israel. “Não procedemos a afetações específicas por país e procuramos empresas de tecnologia que gerem receitas e que pretendam expandir-se”, argumentou.