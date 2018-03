‘Fintech’ pioneira portuguesa tem 20 anos e cresceu 45% em 2017

É pouco conhecida e não está interessada em mudar-se para um grande centro urbano ou na internacionalização, mas a Ifthenpay foi uma das fintechs pioneiras em Portugal. Com 20 de existência, a empresa especializada na emissão e gestão de referências de multibanco para e-commerce aproxima-se dos 1.000 milhões de euros transacionados.

Parceira da SIBS, já que o negócio é ancorado no método nacional das referências de multibanco, a Ifthenpay cresceu 45%, em 2017, tendo atingido um volume de pagamentos de superior a 317 milhões de euros. O valor compara com os quase seis milhões euros há 10 anos.

Desde a criação da empresa, em 1998, são já 967.188.802, ou seja, a meros 30 milhões de se tornarem a primeira fintech portuguesa a alcançar os mil milhões de euros de total acumulado. “Deverá acontecer no final deste mês ou início do próximo”, explicou Filipe Moura, sócio-gerente da empresa de Santa Maria da Feira, num encontro com jornalistas.

Apesar de pouco conhecidos, a probabilidade de qualquer pessoa já se ter cruzado com o trabalho da Ifthenpay é elevada. O serviço que oferecem consiste numa plataforma que permite aos comerciantes gerarem, nas plataformas online, referências multibanco para os pagamentos dos seus produtos.

Não são exatamente concorrentes de outras formas de pagamentos como a Paypal, já que estes se apresentam como complementares. A mesma loja online pode oferecer várias formas de pagamento, sendo que a portuguesa direcionada para o mercado nacional e a norte-americana para o internacional.

“As referências de multibanco foram criadas há mais de 30 anos e continuam a ser o método preferido dos portugueses”, explicou Moura, apontando para a segurança e acessibilidade da forma de pagamento. A Ifthenpay parece ter-se apercebido do potencial antes do setor e conta já 11 mil clientes, a quem cobram uma taxa fixa de 0,70 euros por transação – um valor que se orgulham de manter inalterado há 13 anos.

Em 2018, a Ifthenpay espera conseguir um volume de negócio de 418 milhões de euros, sendo que a grande inovação ainda este ano será lançar um novo produto, também com uma parceria com outro sistema da SIBS, o MB Way.

Não fecham a porta à internacionalização, mas vêem ainda espaço para crescer no mercado português. Além disso, o facto de as referências de multibanco serem um método de pagamento exclusivamente português faz com que o passo tivesse de ser pela SIBS, que a Ifthenpay poderá depois seguir. No entanto, consideram que

“Em 2018 continuaremos a desenvolver a integração de sistemas e a inovar nas parcerias a estabelecer. O crescimento das vendas online em Portugal irá manter-se nos próximos anos e o número de plataformas nas quais a Ifthenpay irá integrar o seu serviço irá também continuar a aumentar”, acrescentou Filipe Moura, que partilha a responsabilidade da empresa com o também sócio-gerente, Nuno Breda, e com o consultor Jorge Meneses.