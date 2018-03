‘Fintech’ desistiram de substituir a banca e procuram parcerias

As fintech podem até já ter tido pretensões de substituir as instituições financeiras tradicionais, mas a tendência é agora de cooperação, segundo revela o World Fintech Report 2018. O relatório realizado pela Capgemini e pelo LinkedIn, com o apoio da Efma, mostra que muitas destas startups perceberam que terão poucas hipóteses de serem bem-sucedidas por si mesmas e procuram parcerias com a banca.

“Mais de 75% das fintechs afirmou que o seu principal objetivo de negócio é estabelecer uma relação de colaboração com as instituições financeiras tradicionais. Para tal é preciso que tanto as fintechs, como as instituições financeiras tradicionais, transformem os modelos de negócio para estimularem a inovação e conservarem a confiança dos clientes”, explicou Anirban Bose, head da Financial Services Global Strategic Business Unit da Capgemini, em comunicado.

O estudo refere que apesar de as fintechs terem gerado mais de 110 mil milhões de dólares desde 2009, a maioria corre o risco de desaparecer se não conseguir gerar um ecossistema de parcerias eficaz.