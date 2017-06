Finantia recebe encontro de pequenos bancos para defender regras adaptadas à dimensão

Os pequenos e médios bancos europeus reuniram-se em Lisboa, a convite do Banco Finantia, para discutir os problemas do sector. Na reunião anual do Groupment Europèen de Banques, de que o banco português liderado por Pedro Perestrello dos Reis faz parte, que este ano decorreu em Lisboa, foi debatida a dificuldade dos pequenos bancos em cumprir as regras de supervisão que são aplicadas aos grandes bancos.

Este encontro analisou o posicionamento de cada um dos seus membros face à evolução da União Bancária Europeia.

Os responsáveis dos pequenos e médios bancos da Europa defenderam assim em Lisboa que as regras do setor bancário devem ser adaptadas à dimensão das instituições, respeitando o princípio da proporcionalidade.

O GEB é um grupo europeu de pequenos e médios bancos fundado em 1981, por sugestão da Comissão Europeia, focado na troca de informação da situação financeira e bancária e na situação regulatória. Atualmente assume-se como um dos principais protagonistas na defesa do principio da proporcionalidade na aplicação da legislação no sector bancário em função da dimensão das diversas instituições.

Para além do Banco Finantia, são também membros (um banco por país) outras instituições europeias, incluindo a Banca March (Espanha), Banca Sella (Itália), o Bankhaus Lampe (Alemanha), C. Hoare & Co. (Reino Unido) e o Banque Martin Maurel (França) que recentemente se fundiu com o Rothschild & Co.

A reunião contou com uma apresentação detalhada sobre o tema, do Prof. Manuel Sebastião, membro do Conselho Estratégico Internacional do Banco Finantia.