Financiamento para a Reabilitação está nas mãos de quatro bancos

O IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas com a abertura das linhas de crédito (com fontes de financiamento, quer fundos europeus do Portugal 2020, quer fundos provenientes de outras entidades como o Banco Europeu de Investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, conjugando-os com fundos da banca comercial) vem trazer para a Reabilitação Urbana cerca de 1.400 milhões de euros, dos quais 703 milhões de fundos públicos.

Estes 1.400 milhões de euros incluem ainda “um financiamento de 80 milhões de euros obtido junto do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa”, cujo contrato foi assinado em março. Em setembro último, o Governo e o Banco Europeu de Investimento assinaram o contrato da primeira parcela de 100 milhões de euros de um empréstimo total de 300 milhões para apoio da reabilitação urbana IFRRU 2020.

Como entidades gestoras financeiras foram seleccionadas as instituições bancárias Santander Totta, BPI, Millennium bcp e o Banco Popular e para o instrumento de contragarantia foi seleccionado o Fundo de Contragarantia Mútuo, “com a concordância de todos os organismos com assento no Comité de Investimento do IFRRU 2020”.