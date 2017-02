Finanças: PIB “confirma solidez e rigor das estimativas do OE”

O Governo acredita que o crescimento económico em Portugal de 1,9% no quarto trimestre do ano confirma não só a aceleração da economia nacional, mas também a solidez e rigor do Orçamento do Estado para 2017 (OE 2017). Numa nota do gabinete do ministério das Finanças à imprensa, o executivo ressalva a importância da procura interna e do investimento no país.

Os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) estimam que o Produto Interno Bruto (PIB) português foi de 1,4% no conjunto de 2016. Nos últimos três meses do ano, o PIB ficou nos 1,9% face ao período homólogo e nos 1,6% face ao trimestre anterior. Estes valores são mais otimistas do que as previsões do Governo e que as de Bruxelas.

“Os dados do crescimento económico divulgados pelo INE confirmam a aceleração da economia portuguesa”, refere a nota. “O aumento da taxa de crescimento do PIB está ancorada na recuperação da procura interna, com particular destaque para o investimento que teve o principal contributo para o aumento do crescimento”.