Finanças para crianças: 4 lições fundamentais

A gestão das finanças não é um tema só para adultos. Mais cedo ou mais tarde, todos os miúdos querem lidar com dinheiro. Mas como é que se aborda o tema das finanças para crianças? A propósito do Dia Mundial da Criança, assinalado a 1 de junho, aproveitamos para escrever sobre quatro lições principais sobre dinheiro que os pais devem ensinar aos seus filhos.

Primeira lição de finanças para crianças: o dinheiro não é infinito

Parece ser a questão mais óbvia em relação ao dinheiro e é, talvez por isso, muitas vezes subestimada. As crianças não costumam ter muita noção do que é o dinheiro ou do que o mesmo significa. Percebem apenas que é necessário para adquirir coisas. Então, porque não comprar tudo?