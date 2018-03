Finanças nunca mais divulgaram salários dos gestores públicos

Desde 2011 que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças não divulga um relatório com as remunerações dos gestores públicos, apesar de estar obrigada a publicá-lo anualmente desde 2010, conta o “Jornal de Negócios” na edição desta quarta-feira, 14 de março.

“Não obstante a Lei do Orçamento do Estado ter um âmbito de aplicação anual, na medida em que é necessária a divulgação das remunerações dos gestores públicos, tendo presente a RCM nº49/2007, seguiu-se a prática adotada no ano transato de elaboração de um relatório autónomo, de forma a apresentar com maior detalhe esta matéria”, refere o organismo do Ministério da Finanças na introdução do documento, citado pelo matutino.

As Finanças estão obrigadas a divulgar os salários (remunerações fixas e variáveis) destes profissionais. Questionado pelo diário de economia sobre os relatórios em falta (ou a divulgação dos mesmos), o gabinete de Mário Centeno não respondeu ao email enviado no mês passado.