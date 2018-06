Finanças desmente revisão dos cálculos do custo das progressões dos professores

A edição de hoje do jornal Público, no artigo com o título ‘Custos das progressões dos professores em 2018 baixam de 90 para 37 milhões’, refere que o Ministério das Finanças reviu os cálculos associados ao custo das progressões dos professores em 2018 e 2019. “Esta informação não é correta, não houve qualquer revisão dos cálculos deste impacto”, refere em comunicado oficial aquele organismo do Estado.

“A notícia do Público baseia-se em dados de simulações referentes ao impacto nas contas públicas do descongelamento das progressões da carreira docente no período 2018-2023 nos termos que constam na Lei do Orçamento do Estado de 2018. Estas simulações, partilhadas pelo Governo com os parceiros sociais e com a imprensa tendo por objetivo contribuir para uma discussão mais informada e transparente, apresentam valores com e sem faseamento dos acréscimos remuneratórios e valores com e sem TSU”.

Segundo o documento, a notícia do jornal compara valores distintos e que não podem ser comparados. “Entre outros exemplos, apresenta como equivalentes valores para 2018 sem faseamento e sem TSU (90,2 milhões de euros) e valores para 2018 com faseamento e com TSU (37 milhões)”.