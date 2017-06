Finalista de Gestão da Nova SBE vence Primus Inter Pares

Os vencedores foram anunciados ontem à noite na gala do Primus Inter Pares, que teve lugar no Hotel Ritz, em Lisboa. À fase final chegaram também Duarte Barosa, do curso de Finanças da NOVA SBE, e Francisco Teles, de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico.

Os três primeiros classificados terão agora a oportunidade de frequentar um MBA numa Business School nacional ou internacional, beneficiando do pagamento dos custos de matrículas e de propinas. As instituições envolvidas são: o IESE, em Barcelona, o IE Business School, em Madrid, o The Lisbon MBA (Universidade Católica e Universidade NOVA), o ISCTE, o ISEG e a Porto Business School. Os 4º e 5º classificados recebem um curso de pós-graduação.

O Primus Inter Pares é um prémio de excelência, criado pelo Banco Santander Totta e pelo jornal Expresso para distinguir os melhores estudantes das três áreas a concurso.