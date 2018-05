Final da Liga dos Campeões deu liderança à RTP no “campeonato” das audiências

A final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool foi o programa mais visto dos canais portugueses em sinal aberto. O jogo transmitido no sábado, dia 26 de maio, pela RTP foi visto por 1.536 milhões de espetadores com um share de 37,9%, informa o NE Report, divulgadoe sra sexta-feira.

O canal do Estado venceu assim a concorrência da TVI, que ocupou os outros dois lugares do pódio com a final da “Casa dos Segredos”, no domingo, dia 27 e do episódio de terça-feira, dia da telenovela “A Herdeira”.

Os dados divulgados pela Nova Expressão apontam que, em termos de share dos 20 canais mais vistos, a TVI liderou com 20,3%, seguida da SIC com 15,9% e da RTP1 com 12,1%. Já os canais por cabo tiveram um total de 38,3%. A estação de Queluz através da TVI24 foi quem mais espetadores alcançou em horário nobre das 20horas às 24horas, com 1.341 milhões de espetadores.