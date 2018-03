Fim do bónus nas Reformas Antecipadas junta BE e PCP ao PSD e CDS no pedido de explicações ao Governo

Todos os partidos políticos exigem que o Governo explique de que forma está a ser aplicado o novo regime de pensões antecipadas para as carreiras muito longas, avança a SIC Notícias.

O Governo decidiu eliminar o corte de 14,5% do chamado factor de sustentabilidade, que faz depender o valor da reforma da esperança média de vida, para esses trabalhadores. Mas em contrapartida, acabou também com as bonificações concedidas a estas reformas pelos anos a mais de trabalho.

O ministro Vieira da Silva garantiu recentemente à Lusa que são “casos marginais” e que as pessoas com longas carreiras contributivas que se reformem antes da idade legal não vão sofrer “nenhum corte” nas suas pensões, sendo-lhes aplicado o regime mais favorável.

Segundo a SIC, o Ministério do Trabalho reconhece que o novo regime, pode não ser o mais favorável, mas garante que quando assim for, as pessoas podem sempre aplicadas as regras antigas para que o valor da pensão seja inferior.

O Ministério de Vieira da Silva revela ainda que 99% das quase 10 mil novas pensões a ser formadas ficam melhores do que com o regime anterior.

A Segurança Social aprovou 9.714 reformas antecipadas ao abrigo do novo regime das longas carreiras contributivas, que permite a pensão sem cortes, segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social avançou recentemente a Lusa.

O novo regime entrou em vigor em outubro e, do total de reformas aprovadas até agora,“99% beneficiam do novo regime, com pensões mais elevadas”, uma vez que não sofrem redução pelo fator de sustentabilidade nem o corte de 0,5% por mês por antecipação da idade legal exigida, acrescentou fonte oficial do Ministério de Vieira da Silva.

A idade média dos 9.714 pensionistas que se reformaram ao abrigo do novo regime é de 61 anos e seis meses, avança ainda a mesma fonte. A idade legal da reforma é atualmente de 66 anos e 4 meses.

O novo regime permite que as pessoas com muito longas carreiras contributivas e que tenham 60 anos ou mais de idade, possam reformar-se sem corte na pensão. Em causa estão as carreiras contributivas iguais ou superiores a 48 anos, ou trabalhadores que iniciaram a sua atividade profissional com 14 anos ou idade inferior, e que tenham aos 60 anos, pelo menos 46 anos de carreira contributiva.

Para estes dois grupos, deixa de ser aplicado o fator de sustentabilidade (14,5%) e as penalizações de 0,5% por mês por antecipação face à idade normal de acesso à pensão de velhice, que é de 66 anos e 4 meses.

Há muito que Vieira da Silva defende que é preciso saldar a dívida da sociedade com aqueles que começaram a trabalhar ainda crianças e foi por isso que o Executivo anunciou um novo regime de reformas antecipadas para este tipo de trabalhadores com carreiras muito longas. O regime dirige-se a pessoas que trabalhem desde os 14 anos e já tenham completado 48 anos de carreira.