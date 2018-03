Fim de semana vai ter chuva forte e vento

A chuva e o vento vão continuar a afetar Portugal continental pelo menos até quarta-feira, altura em que se espera uma melhoria e depois novo agravamento no final da semana, segundo a meteorologista Ângela Lourenço.

“Vamos continuar com a ocorrência de precipitação praticamente em todo o território. No que diz respeito ao fim de semana, as regiões Centro e Sul vão ser as mais afetadas, principalmente as do sul. Vamos ter precipitação no sábado praticamente o dia todo, que será persistente com vento forte na faixa costeira, em especial a sul do Cabo Carvoeiro”, adiantou à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, por causa da previsão de chuva e vento forte, o IPMA já emitiu aviso amarelo para os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro para a noite e manhã de sábado.