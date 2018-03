Fillho do ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos constituído arguido

José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, foi constituído arguido e está impedido de sair do país, disse o sub-procurador-geral da República de Angola, Luís Benza Zanga.

Em causa está uma investigação a uma alegada transferência irregular de 500 milhões de dólares (cerca de 400 milhões de euros) para um banco britânico, que já levou à constituição como arguido de Valter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola (BNA).

Em causa está uma operação com uma empresa considerada fantasma que propôs a concessão de créditos de até 30 mil milhões de dólares (cerca de 24 mil milhões de euros) contra a garantia de um desembolso de 500 milhões de dólares do (cerca de 400 milhões de euros) pelo BNA.

A Brigada Internacional Antifraude britânica esteve em Luanda, em setembro, para investigar os contornos e a legalidade do caso. Os 500 milhões transferidos foram congelados, depois de se ter apurado que a assinatura do presidente-executivo do Crédit Suisse tinha sido falsificada e de terem sido detetadas irregularidades processuais.

O caso da transferência levou à demissão, a 27 de outubro, do então governador do BNA, Valter Filipe.

A operação veio a revelar-se como uma burla ao Estado angolano, autorizada por José Eduardo dos Santos e que teve como pivô o seu filho e então presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos.

Em consequência das investigações em curso, o ex-governador do BNA, Valter Filipe, foi constituído arguido e está impedido de sair do país depois de ter sido ouvido pela PGR.

No mesmo processo estão arrolados outros funcionários do banco central e entidades públicas cujos nomes ainda não foram revelados.