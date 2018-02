Filipe VI disse em Barcelona que a sua causa é a da Constituição

Pela primeira vez em Barcelona desde que a Generalitat então presidida por Carles Puigdemont organizou o referendo à independência a 1 de outubro passado, o rei Filipe VI disse à alcaide da cidade, Ada Colau, que “estou aqui para defender a Constituição e o Estatuto” da autonomia.

​​Ada Colau recusou-se a estar presente na cerimónia protocolar de boas-vindas ao rei, mas Filipe VI conversou com a alcaide de Barcelona antes de um jantar realizado no Palácio da Música da cidade. Colau chegou visivelmente atrasada ao jantar, na companhia de Roger Torrent, presidente da Mesa do parlamento – que também recusou estar na receção ao rei. Segundo revelam os jornais espanhóis, Torret fez todos os possíveis para não se encontrar pessoalmente com Filipe VI, mas Colau procurou cumprimentá-lo e ambos tiveram uma breve conversa que a própria alcaide revelou.

“Como anfitriã, fui cumprimentar todos” os presentes incluindo o rei, explicou. “Disse-lhe o mesmo que disse em público [sobre sua ausência na receção]: não é nada pessoal, estou ciente de que o meu gesto não foi menor”, mas resultou de querer dar a entender que o duro discurso do rei dois dias depois do referendo – em que se mostrou contra qualquer iniciativa que pudesse originar uma dissensão territorial – foi humilhante para muitos catalães.