Filhos de estrangeiros há dois anos em Portugal já podem ter nacionalidade automática

As alterações à lei da nacionalidade, que permitem aos filhos de imigrantes a residir em Portugal há dois anos serem considerados portugueses originários, foi publicada ontem em Diário da República e entra esta sexta-feira em vigor.

As alterações à lei que alarga o acesso à nacionalidade originária e à naturalização às pessoas nascidas em Portugal foram aprovadas no Parlamento a 20 de abril. Com as mudanças, os filhos de estrangeiros que residam em Portugal há dois anos vão ser considerados portugueses originários, exceto se declararem que não querem ser portugueses.