Filhos brancos e de olhos azuis: a tendência global que está a gerar polémica no Brasil

A maioria dos brasileiros são negros ou mulatos, ao contrário de Othello, um cidadão norte-americano (operador de caixa de supermercado) que tem “olhos azuis, cabelos loiros e algumas sardas no rosto”. De acordo com o “The Wall Street Journal”, trata-se do “doador 9601” do Banco de Esperma de Seattle, EUA, “um dos mais requisitados por mulheres ricas do Brasil que estão a importar o DNA de jovens norte-americanos em números sem precedentes”.

Nos últimos sete anos, segundo o mesmo jornal, as exportações de sémen humano dos EUA para o Brasil aumentaram exponencialmente. “Mulheres solteiras ricas e casais de lésbicas selecionam doadores cujos perfis ‘online’ sugerem que vão resultar em crianças de pele branca e olhos azuis”, lê-se na reportagem em causa. Ou seja, verifica-se uma forma de eugenia na seleção dos doadores de esperma, com o objetivo de gerar crianças com características “caucasianas”.

“O Brasil é um dos mercados em maior crescimento para o sémen importado”, destacou Michelle Ottey, diretor laboratorial do Criobanco de Fairfax, Virginia, citado pelo “The Wall Street Journal”. Mas as preferências dos brasileiros por doadores de pele branca e cabelos loiros não é uma singularidade. Vários diretores de bancos de esperma dos EUA dizem que se trata de uma tendência global. Embora os números do Brasil sejam mais expressivos.