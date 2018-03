Filho de ex-presidente de Angola entrega passaportes e garante estar a colaborar com a PGR

O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, está impedido de sair do país, depois de ter sido constituído arguido num caso que envolve a transferência de 500 milhões de dólares (407 milhões de euros) do Banco Nacional de Angola (BNA) para uma sucursal do banco Crédit Suisse no Reino Unido. O filho mais velho do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, apontado como o pivot de operação fraudulenta que envolve empresa-fantasma, já entregou os seus passaportes às autoridades.

Em comunicado, divulgado nesta terça-feira, 27 de março, José Filomeno dos Santos dá conta que se deslocou neste dia à Procuradoria Geral da República (PGR) de Angola, onde assinou o Termo de Identidade e Residência e entregou os passaportes, reiterando que “mantém total disponibilidade de continuar a cooperar com a Procuradoria Geral da República para a resolução plena e satisfatória deste processo, como de resto tem vindo a suceder desde o dia 27 de fevereiro”.

Zenu dá ainda conta, no comunicado, que “depois do interrogatório não lhe foi aplicada, tampouco notificado de nenhuma medida de coação. Volvidos vinte dias desde o interrogatório tomou conhecimento sobre as medidas de coação através da comunicação social ontem, 26 de março”.