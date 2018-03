Filho de ex-presidente de Angola constituído arguido

O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, está impedido de sair do país, depois de ter sido constituído arguido num caso que envolve a transferência de 500 milhões de dólares (407 milhões de euros) do Banco Nacional de Angola (BNA) para uma sucursal do banco Crédit Suisse no Reino Unido. O filho mais velho do antigo Presidente José Eduardo dos Santos é apontado como o pivot de operação fraudulenta que envolve empresa-fantasma.

A informação foi revelada em conferência de imprensa nesta segunda-feira, 26 de março, pelo sub-procurador geral da República, Luís Benza Zanga, juntamente com o responsável da Direção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP).

Segundo o site da Angola Voz da América (VOA), além de José Filomeno dos Santos – também conhecido como ‘Zenu’, foram constituídos arguidos também o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, general Sachipengo Nunda e o porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, num processo-crime que envolve a tentativa de burla ao Estado, através de uma rede de burlões ligada a uma suposta empresa tailandesa destinada a projectos no país, avaliados em 50 mil milhões de dólares.