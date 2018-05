Fileira do pinho: Um setor em risco que vale 3.900 milhões e 3% das exportações

O Centro Pinus, responsável pela promoção da fileira do pinho em Portugal, considera que o volume de negócios das indústrias da fileira atingiu 3.886 milhões de euros, dos quais 1.709 milhões foram para exportações. Aliás, a fileira é responsável por 3,1% do total das exportações nacionais e por 53.627 empregos diretos em 9.914 empresas. Outra forma de perceber a relevância da fileira do pinho é verificar que 46% do volume de negócios das indústrias de toda a fileira florestal nacional são gerados pelo pinho, que garante 78% dos empregos e 90% das empresas industriais da floresta portuguesa.