Fila de quilómetros à entrada de Lisboa

Três acidentes ocorridos no final da autoestrada A1, já depois das portagens de entrada na cidade, está a provocar o caos, com vários quilómetros de filas em andamento muito lento. Segundo fontes no local, a Brisa não indicava a existência do acidente antes das portagens, o que resultou na impossibilidade de os utentes da autoestrada poderem escolher outro itinerário para escaparem à acumulação de trânsito.

Recorde-se que a A1, a principal autoestrada do país, está em obras desde o início do mês. A intervenção destina-se a reforçar a segurança na autoestrada com a colocação de um separador central contínuo em betão armado. Os trabalhos vão ser feitos ao longo de 8,5 km, em quatro locais diferentes, entre Sacavém e Vila Franca de Xira, e vão decorrer 24 horas por dia, sempre com corte de via esquerda em ambos os sentidos. Durante o mês de agosto, está prevista a suspensão das obras.

A Brisa colocou no terreno uma campanha de informação ao automobilista, baseada na partilha de informações sobre tempos médios de percurso, de forma a prestar a melhor informação possível para, em caso de filas, se poderem escolher os melhores percursos alternativos.