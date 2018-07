FIFA pede às televisões para não filmarem adeptas ‘atraentes’

O politicamente correto volta a atacar em força: a FIFA, organismo que devia preocupar-se com o futebol – e também com os desmazelos financeiros que parte dos seus dirigentes vão praticando ao longo do tempo –, decidiu ordenar às televisões que deixem de exibir imagens de mulheres atraentes que se encontrem nas bancadas dos estádios de futebol.

Sem esclarecer se o próximo passo será ou não o de proibir determinadas indumentárias nos espaços onde se joga futebol, a FIFA também não terá sido explícita (pelo menos as notícias difundidas pelas agências noticiosas não o referem) em relação ao que deve ou não considerar-se uma “mulher atraente”. Terá a ver com a constituição física? Com a roupa que enverga? Com um misto das duas? Com a eventualidade de estar a dançar? Por ter gestos de carinho para com quem estiver por perto? Ninguém sabe.

O que também não se sabe é quem será, a partir de agora, o prevaricador se as imagens proibidas voltarem a aparecer: o cameraman, o diretor de programas, o realizador, o Estado (se for caso de a televisão pública ser o principal acionista), os acionistas (se for uma empresa pública?). Fica também por saber-se se a FIFA vai avançar, ou já avançou, com sanções: multas, cortes de emissões, por aí.