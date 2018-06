Fidelity: queda do Governo de Espanha não terá grande impacto na estabilidade económica

A resiliência da economia espanhola, demonstrada na crise política catalã, deverá manter-se e permitir ao país resistir à mudança de governo, de acordo com os gestores de ativos da Fidelity. O Parlamento de Espanha aprovou esta sexta-feira a moção de censura que destitui o governo de Mariano Rajoy, dando o lugar de primeiro-ministro a Pedro Sanchéz.

“Temos assistido a uma economia espanhola muito resiliente, mesmo à luz das crises políticas em torno da Catalunha. Portanto, não esperamos um grande impacto dos acontecimentos desta semana em termos de estabilidade e perspetivas da economia espanhola”, afirmou Fabio Riccelli, gestor de portfólio de ações ibéricas e europeias, da Fidelity, numa nota.

O Governo de Espanha presidido por Mariano Rajoy caiu na manhã desta sexta-feira, 1 de junho, mas os mercados parecem ter ficado agradados pela nova solução governativa, protagonizada pelo PSOE e por Pedro Sanchéz. Após a aprovação da moção de censura que tirou o lugar de primeiro-ministro a Rajoy e o entregou ao socialista Sánchez, a bolsa espanhola negociou em alta e os juros da dívida do país recuaram.

O índice acionista IBEX 35 fechou com um ganho de 1,73%, enquanto a yield das Obrigações do Tesouro de Espanha a 10 anos cederam 6,2 pontos base para 1,441%. Além da situação política no próprio país, Espanha beneficiou também da diminuição do risco político em Itália.

“O voto de desconfiança em Espanha é digno de nota, mas vale a pena ter em mente que o partido disruptivo – os socialistas – são de centro-esquerda e pró-europeus, em comparação com as alternativas mais extremas na Itália”, explicou Matt Siddle, gestor de portefólio de ações europeias da Fidelity.

Por conseguinte, o risco de políticas não convencionais e de perturbação dos mercados financeiros é menos grave e não deve ser considerado um risco para os mercados financeiros europeus”, acrescentou.

Ainda assim, os gestores da Fidelity alertam que a situação de acalmia poderá não ser permanente. Andrea Iannelli, diretor de investimento em fixed income lembra que o governo agora liderado por Sanchez tem uma maioria muito pequena no Parlamento, e conta com o apoio de partidos com agendas políticas muito diferentes.

A margem de manobra orçamental deverá ser limitada, com o orçamento de 2018 já ratificado por Rajoy antes de abandonar o lugar. “Olhando para o futuro, apesar das mudanças de liderança, há muito pouco que o novo governo espanhol possa realmente fazer”, sublinhou Iannelli.

“Tal como está, a curto prazo, é difícil ver quanto tempo o novo governo se irá manter e eleições antecipadas parecem prováveis nos próximos meses”, acrescentou o diretor de investimento. Neste cenário, concorda que os investidores não deverão ver Espanha da mesma forma que Itália, mas considera que também “não devem considerar Espanha complemente imune à volatilidade”.