A companhia de seguros Fidelidade vendeu 2.085 casas a quatro sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, com um capital social de 100 euros cada. O negócio está a levantar polémica entre os inquilinos, que se queixam de não lhes ter sido dada a possibilidade de exercerem o direito de preferência sobre as frações em que residem, avança o jornal “Público”.

O comprador dos imóveis será o fundo Apollo, através de quatro sociedades veículo, que em junho registaram alterações ao contrato de sociedade e a designação de membros dos órgãos sociais. As empresas foram criadas na Madeira, tendo sido transferidas recentemente para Lisboa. As quatro empresas têm agora gerentes comuns, com morada no Luxemburgo.

A Fidelidade Property, a entidade vendedora, tinha comunicado, por carta, aos inquilinos dos imóveis divididos em frações que poderiam exercer o direito de preferência pela totalidade dos imóveis, ou seja, pelo valor de 425 milhões de euros. No entanto, aos arrendatários que não foram classificados como propriedade horizontal não terá sido dada a possibilidade de exercício desse direito.