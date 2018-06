Fidelidade disponibiliza 500 mil euros para a segunda edição do Prémio Fidelidade Comunidade

A Fidelidade lança a segunda edição do Prémio Fidelidade Comunidade. Os prémios atribuídos terão um valor mínimo de 10 mil euros e um valor máximo de 50 mil euros.

Com uma dotação de 500 mil euros, o Prémio tem como missão “o fortalecimento do setor social através do apoio a instituições que desenvolvam a sua atividade nos temas da inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente, prevenção em saúde e envelhecimento”, diz a seguradora em comunicado.

A Companhia dá assim “continuidade ao compromisso de apoiar continuamente a comunidade – para que a vida não pare”.