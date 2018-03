Ficheiros pouco secretos

Já neste espaço abordei a temática dos desafios que a sociedade irá encontrar com a disrupção tecnológica que está à porta, nomeadamente as suas consequências no mercado de trabalho e no Estado Social.

Há duas semanas, no prestigiado MIT Technology Review, Kai-Fu Lee reforçou esse alerta num artigo de opinião com o título traduzido, “As empresas de tecnologia devem deixar de fingir que a Inteligência Artificial (I.A) não vai acabar com postos de trabalho”. Lee trabalhou nos grandes players do ramo, como Apple, SGI, Microsoft e Google, onde foi o Presidente fundador da Google China.

O reputado cientista informático resume bem a questão: “Em breve será óbvio que metade das nossas tarefas serão mais bem feitas e sem custos pela I.A. Esta será a maior transição com que a humanidade foi confrontada e não estamos preparados para ela”. Lee dá igualmente uma visão da adaptação da China à nova realidade tecnológica, onde em diversos locais já não se usa dinheiro físico ou sequer de plástico. As compras ou despesas de casa são pagas com o smartphone. É comum sair do trabalho e encomendar o jantar através de uma app, que estará em casa do cliente sensivelmente à mesma hora que este lá chegar.