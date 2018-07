Fibra ótica: cabo submarino de quase 10 mil quilómetros vai fornecer capacidade 36 terabits

O sistema de cabo submarino de fibra óptica de 9500 quilómetros oferecerá uma capacidade projectada de mais de 36 terabits por segundo (Tbps) e deverá ficar concluído no quarto trimestre de 2019.

O investimento da RTI-C no JGA será composto por capital do Fund Corporation for the Overseas Development of Japan’s ICT and Postal Services Inc. (Fundo Japan ICT), juntamente com empréstimos sindicados de instituições financeiras japonesas, incluindo a NEC Capital Solutions Limited.

O JGA está a ser construído em parceria pela ASN e pela NEC. O JGA Sul (JGA-S), o segmento entre Sydney, Austrália e Piti, Guam, é um cabo de um consórcio, incluindo a AARNet, Google e RTI-C. Por outro lado, o JGA Norte (JGA-N), o segmento entre Minami-Boso, Japão e Piti, Guam, é um cabo privado com a RTI-C como única investidora. O JGA-N e o JGA-S encontrar-se-ão em Guam na nova estação de amarração da GTA.

O JGA irá contribuir para a expansão das redes de comunicações que ligam o Japão e a Austrália à Ásia e aos Estados Unidos, melhorando assim a redundância da rede e expandindo as opções de conexão em Guam.