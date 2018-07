Fiat goleia na bolsa de Milão com uma subida de 4% (e pode agradecer a Ronaldo)

Cristiano Ronaldo ainda não confirmou a sua saída do Real Madrid – e deverá demorar uns dias até ser anunciada uma decisão –, mas a bolsa de Milão já agradece os rumores da transferência do internacional português para a Juventus, de Turim.

O índice FTSE MIB está no ‘verde’, a subir 1,16% para 21.938,60 euros, e é um dos que mais sobe entre as principais praças europeias. Ademais, é a fabricante automóvel Fiat, controlada pela família Agnelli, que também controla a Juventus, que está a liderar os ganhos desta manhã na praça italiana. A empresa fundada por Giovanni Agnelli em 1899 aprecia 4,22%, para 16,894 euros, beneficiando das notícias que dão como quase certa a transferência de CR7 de Madrid para Turim, num negócio que envolverá, também, a promoção do construtor automóvel.

Já quarta-feira as ações da Juventus chegaram a uma valorização de 5,89% na bolsa de Milão, com o rumor de que o futuro do jogador português passaria por um contrato de quatro anos com a ‘Juve’.