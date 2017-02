FFC Pitching Talent vai aproximar os estudantes à realidade empresarial

A 1º edição anual do FFC Pitching Talent, vai realizar-se nos dias 18, 22 e 26 de abril na Faculdade de Economia do Porto, e pretende aproximar os estudantes da realidade empresarial.

O evento tem como objetivo de melhorar as softskills dos alunos da Universidade do Porto, promovendo ao mesmo tempo a sua aproximação ao mundo dos negócios. Terá a duração de dois dias acrescidos de um momento anterior destinado à pré-seleção dos candidatos. No primeiro dia, pretende-se que os cerca de 60 participantes tenham uma experiência formativa out of the box.

Oradores de diversas empresas de renome nacional, com vasta experiência no terreno empresarial, darão o seu testemunho e alguns conselhos estratégicos que promoverão, nos participantes, o desenvolvimento de soft skills e a aquisição de know-how.

No segundo dia os participantes preparam um pitch com o qual se apresentarão a 15 empresas e das quais obterão um feedback, o que permitirá ao participante compreender os seus pontos fracos e melhorá-los, otimizando, desta forma, o sucesso em ocasiões futuras.