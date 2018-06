O Festival Rota do Atum começa esta terça-feira, no Porto Santo, no Vila Baleira Resort, e tem como principais protagonistas chef Cordeiro e Herman José.

A curadoria gastronómica está a cargo do chef Cordeiro num evento que tem confirmadas as presenças dos chef Carmine Basile ,de Itália, de José Lopez de Espanha, e de Manuel Santos do Vila Baleira Resort.

Está ainda programado um concurso gastronómico ‘A Estrela é o Atum’ e ainda um espetáculo de humor a cargo de Herman José.