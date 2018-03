‘Festival Regional de Teatro Escolar’ está de regresso ao Liceu

A XXVI do Festival Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela está de volta à Escola Secundária de Jaime Moniz. A partir desta segunda-feira e até ao final da semana, o evento vai dar destaque aos jovens talentos regionais.

A abrir o festival, o ‘Moniz – Carlos Varela’ apresenta a peça, às 20h30,’Não há gente c’ma gente’, uma adaptação de Xavier Miguel da peça O Rei Ubu, de Alfred Jarry.

Para além do teatro, que vai colocar em cena vários grupos e escolas convidadas, esta iniciativa inclui uma reflexão sobre a importância do teatro escolar na formação dos jovens. Sob o título ‘Educar pelo palco’, o debate está agendado para as 15 horas de terça-feira e junta vários protagonistas da área teatral na Madeira.