Festival Raízes do Atlântico arranca esta quinta-feira na Praça do Povo

O Festival Raízes do Atlântico arranca esta sexta-feira num evento que contempla seis concertos, na Praça do Povo, e reúne intérpretes de Portugal, Brasil, Cuba e Cabo Verde.

A arrancar o festival tem a banda madeirense Xarabanda que compõe a par de Brenda Navarrete (Cuba) a noite inicial do festival Raízes do Atlântico.

Pela Praça do Povo vai ainda passar Brigada Victor Jara Lura (Portugal) e Lura (Cabo Verde) na sexta-feira sendo que o festival é encerrado no sábado com os concertos de Terras da Vera Cruz (Madeira) e Simone (Brasil).