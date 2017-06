Festival Primavera Sound arranca hoje com segurança apertada: mais polícias armados e revistas à entrada

O festival Primavera Sound começou hoje no Parque da Cidade, no Porto, e decorre até ao dia 10 de junho, sábado.

Depois do atentado no Bataclan em novembro de 2015 e do ataque em Manchester, no final de um concerto de Ariana Grande, as autoridades portuguesas reforçaram a segurança e há um maior contingente policial, apurou o Expresso junto do intendente Hugo Palma.

Segundo o semanário as forças policiais mudaram de estratégia. Anteriormente a posição as autoridades era de “discrição” e agora claramente assumiram “uma postura de alta ostentação”, onde as autoridades mostram os “coletes à prova de bala” e são também “portadores de metralhadoras e shotguns”.