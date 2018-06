Festival do Atlântico assinalado com espetáculo piromusical da África do Sul este sábado

O Festival do Atlântico prossegue este sábado com mais um espectáculo piromusical desta vez a cargo da África do Sul e terá como tema Orgulho Africano.

Antes da apresentação da proposta da África do Sul para este espectáculo piromusical decorre um sunset de verão entre as 18h00 e as 21h00.

Mas as propostas musicais não ficam por aqui neste sábado. Isto porque decorrer ainda o encerramento do Festival Raízes do Atlântico, que está integrado no programa do Festival do Atlântico, com as atuações de Terra de Vera Cruz e de Simone.