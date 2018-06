Festival do Atlântico abre com espetáculo piromusical da Aústria

O espetáculo piromusical da Aústria marca o início do Festival do Atlântico este sábado, às 22h30, no Molhe da Pontinha, que tem como tema Espírito da Vida.

A proposta da Aústria passa pela apresentação de elementos promete elementos como balonas, candeias e baterias, durante o seu espetáculo piromusical.

Mas antes do arranque deste espetáculo de fogo de artifício realiza-se, na Praça do Povo, os Sunsets de Verão. Neste sábado vão esta em palco Christina Diaz Trio e Dona Zica com Elisa Silva, entre as 18.00 e as 22.00 horas. Logo após o espetáculo piromusical prossegue a música.