FESTin 2018 arranca esta terça feira em Lisboa

Tem o serão livre e apetece-lhe ver cinema. Antes de consultar o cartaz dos filmes em exibição, aceite a nossa sugestão e vá à sessão inaugural do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa – FESTin, esta terça feira, às 21:30, no cinema São Jorge, em Lisboa.

A 9ª edição decorre entre 27 de fevereiro e 6 de março e a abertura conta com a presença da realizadora brasileira Laís Bodansky, que assina um drama intenso, repleto de reviravoltas sobre relações familiares – “Como Nossos Pais” (ver trailer aqui). O filme estreou no Festival de Berlim, foi um dos grandes eventos cinematográficos do Brasil no ano passado e tem estreia comercial prevista em Portugal para dia 15 de março.

O evento inclui três secções competitivas – documentários, longas e curtas-metragens – e uma secção paralela intitulada “Mostra do Cinema Brasileiro”, que aposta em obras estreadas recentemente. Destacamos duas longas-metragens: “Mulher do Pai”, de Cristiane Oliveira, que esteve presente no Festival de Berlim, e “Não Devore o Meu Coração”, de Filipe Bragança, com antestreia no Festival de Sundance.