Festa do Cinema Italiano começa esta quinta-feira

A Festa do Cinema Italiano chega ao Funchal esta quinta-feira com a exibição do filme The Place pelas 21h00. O Teatro Municipal Baltazar Dias será o centro desta celebração cinematográfica.

No programa do evento estão programadas oficinas infantis tanto na sexta-feira como no sábado a partir das 10h30. A Festa do Cinema Italiano inclui ainda a exibição de filmes tais como: Algo de Novo, Cá Por Casa Tudo Bem, Fortunata, Cinema Paraíso.

A Festa do Cinema Italiano faz-se até domingo no Teatro Municipal Baltazar Dias. A partir de sexta-feira as sessões cinematográficas realizam-se às 16h00, 18h00 e 21h00.