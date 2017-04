FESAP: Função Pública pode avançar com greve ainda antes de maio

O presidente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, não descarta a possibilidade de avançar com a greve geral de trabalhadores do setor público ainda antes da data anunciada, no final desta manhã, por Ana Avoila.

“Se não houver um compromisso negocial, calendarizado em relação às matérias de objeto de negociação de 2017 e outras, a greve está em cima da mesa e até pode ser antes de 26 de maio”, afirma o dirigente ao Jornal Económico. Porém, a possibilidade contrária não está fora do baralho: se houver entendimento, o sindicato dos trabalhadores da administração pública poderá travar o protesto. “Valorizamos muito a negociação”, acrescenta.

No congresso da UGT, a FESAP aprovou uma moção onde adianta que fará uma greve geral nacional na administração pública num cenário de discordância face à precariedade, na qual se insere a questão relativa às carreiras contributivas mais longas no âmbito da aposentação. Ao JE, José Abraão disse ter interesse em dialogar com os restantes sindicatos na marcação desse protesto.