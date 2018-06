Ferry: “Custos absurdos sobre as viaturas e carga são um um ‘déjà vu’ comercial’, critica o JPP

“Os custos absurdos sobre as viaturas e sobre a carga são um ‘dejà vu’ comercial, uma extensão de uma situação de monopólio ultraprotegido”, diz o secretário geral do JPP, Élvio Sousa, sobre a ligação por ferry entre o Funchal e Portimão com arranque marcado para 2 de julho.

“O Governo Regional PSD deveria ter acautelado essa situação e ao invés, contrariando tudo o que prometeu para uma operação marítima, torna-se um parceiro protecionista ao status quo, permitindo, novamente, a chegada de custos absurdos sobre as viaturas e sobre a carga”, acrescenta o deputado em comunicado.

Élvio Sousa considera que o Executivo “ao não ter acautelado o transporte de mercadorias na concessão” cria “preços de tarifas exorbitantes para o transporte de carrinhas, camiões e atrelados – obrigatoriamente com trator – entre Portimão e o Funchal, pese embora o Governo tenha isentado a TUP/carga de importação”.