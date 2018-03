Ferrovia: 2018 será o ano de arranque da modernização da rede

A rede ferroviária portuguesa está em transformação, noticia o “Jornal de Notícias” na edição desta quinta-feira. Para 2018 a previsão é que haja investimentos na ordem de 1,7 mil milhões de euros, o que representa mais de 85% do valor total a investir no plano Ferrovia 2020.

Apesar de ter sido apresentado em Fevereiro de 2016, todos os prazos do plano de modernização da rede ferroviária foram ultrapassados.

O jornal aponta ainda que algumas vias necessitam intervenções urgentes, citando o caso da Linha do Norte, “cujo troço Ovar-Gaia foi considerado pela Infraestrutura de Portugal (IP) como de intervenção urgente”. A Linha do Douro também é uma outra via problemática.