Ferreira Fernandes vai ser o novo diretor do Diário de Notícias

O jornalista José Ferreira Fernandes vai assumir a direção do Diário de Notícias (DN), substituindo Paulo Baldaia no cargo, sendo que este último “irá continuar a colaborar” com o grupo, de acordo com um comunicado interno da Global Media.

De acordo com a informação, a que a Lusa teve acesso esta segunda-feira, “Ferreira Fernandes irá ser nomeado para diretor editorial e Catarina Carvalho para diretora executiva do Diário de Notícias”.

A Comissão Executiva “da Global Notícias – Media Group informa que os jornalistas José Ferreira Fernandes e Catarina Carvalho irão ser nomeados para desempenharem, respetivamente, as funções de diretor editorial e de diretora executiva” do DN, lê-se no comunicado interno enviado aos trabalhadores.