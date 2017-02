Fernando Ulrich sai da presidência executiva do BPI

Fernando Ulrich passa a chairman e deixa a presidência executiva do BPI onde ficará Pablo Forero como presidente executivo.

Artur Santos Silva passa a presidente honorário.

“O conselho de administração reforça que considera esta OPA de oportuna e amigável. O CaixaBank entrou para o BPI há 22 anos com 10%. Há todas as razões para considerar que esta nova era do BPI será bem sucedida”, disse o fundador do banco que anuncia que sai da presidência do Conselho de Administração do banco.