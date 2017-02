Fernando Ulrich escolheu a maioria dos executivos

Fernando Ulrich vai deixar a presidência executiva do BPI ao fim de 34 anos, mas antes escolheu a larga maioria dos administradores executivos.

A comissão executiva será liderada por Pablo Forero, do CaixaBank, e contará ainda com José Pena do Amaral, Pedro Barreto, João Oliveira e Costa, Alexandre Lucena e Vale, António Farinha de Morais, Francisco Barbeira, Ignácio Rendueles e Juan Ramon Fuertes.

Os portugueses são seis dos nove administradores executivos, os restantes três são escolha dos catalães do CaixaBank (que controla 84,52% do BPI) – o que leva o mercado a antever que a presidência não executiva do histórico CEO será mais presente do que o habitual.